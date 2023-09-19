19 сентября, 18:57,
обновлено 19 сентября, 19:07
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Протестующие заблокировали посольство России в Армении

Диппредставительство направило ноту в МИД республики с целью принятия мер

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано протестующими, диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.

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"Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным. Находимся в контакте с компетентными органами Республики Армения. Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отмечается в сообщении 

Теги:
АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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