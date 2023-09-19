19 сентября, 19:26
Нагорно-карабахский конфликт

Посольство РФ заявило об отсутствии агрессии к россиянам на фоне протестов в Ереване

Пресс-секретарь диппредставительства Александр Гучков отметил, что Армения остается дружественной страной для России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Ереване в связи с акциями протеста из-за очередного обострения в Нагорном Карабахе остается напряженной, однако агрессии к россиянам со стороны протестующих не наблюдается. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала "Соловьев Live".

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"Ситуация остается достаточно напряженной, но, справедливости ради, стоит отметить, что какой-то неприкрытой, выраженной агрессии пока не заметно со стороны протестующих", - сказал он, отметив, что ситуация остается "в рамках правового поля".

Гучков выразил мнение, что Армения остается дружественной страной для России. "Народы России и Армении связывает многовековая история, плотная сеть различных связей контактов, и я не думаю, что их так просто в один вечер можно разорвать", - добавил дипломат. 

Теги:
АрменияРоссияНагорно-карабахский конфликт
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