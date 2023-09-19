Посольство РФ в Ереване не получало информации о пострадавших в ходе протестов россиянах

В пресс-службе диппредставительства ранее сообщили, что здание посольства полностью заблокировано протестующими

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Информации о пострадавших гражданах России в ходе протестов в Ереване в посольство России в Армении не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Александр Гучков в эфире телеканала "Соловьев Live".

"По крайней мере, к нам в посольство никаких обращений подобных не поступало", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии пострадавших среди граждан России в ходе протестов.

Ранее в пресс-службе посольства России в Ереване сообщили ТАСС, что здание посольства полностью заблокировано протестующими, диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер.