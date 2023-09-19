19 сентября, 19:43
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посольство РФ в Ереване не получало информации о пострадавших в ходе протестов россиянах

В пресс-службе диппредставительства ранее сообщили, что здание посольства полностью заблокировано протестующими

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Информации о пострадавших гражданах России в ходе протестов в Ереване в посольство России в Армении не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Александр Гучков в эфире телеканала "Соловьев Live".

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"По крайней мере, к нам в посольство никаких обращений подобных не поступало", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии пострадавших среди граждан России в ходе протестов.

Ранее в пресс-службе посольства России в Ереване сообщили ТАСС, что здание посольства полностью заблокировано протестующими, диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер. 

Теги:
АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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