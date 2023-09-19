МИД РФ: речь Зеленского в ООН доказывает, что Киев мог привести мир к ядерной катастрофе

Посол внешнеполитического ведомства по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также отметил, что выступление президента Украины было "набором лживых пропагандистских штампов"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Речь президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН подтверждает, что Киев мог бы привести мир к ядерной катастрофе при наличии соответствующего оружия. Такое мнение выразил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, после выступления Зеленского вряд ли у кого-то возникли сомнения, что украинский лидер сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие. "Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях", - отметил он.

В целом в выступлении Зеленского, по словам дипломата, "был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых", которые "не сильно воодушевили "цивилизованное сообщество".

Ранее Зеленский выступил на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он среди прочего обвинил страны ЕС, ограничившие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России. На выступлении Зеленского присутствовал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Делегацию России на Генеральной Ассамблее ООН возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его прибытие в Нью-Йорк ожидается позднее.