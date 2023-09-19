Путин провел встречу с главой Удмуртии

Президент РФ обсудил с Александром Бречаловым, в частности, промышленность и сельское хозяйство

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в Ижевске встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

"Как дела? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как. Но, тем не менее, пожалуйста", - сказал Путин в начале встречи, передав слово руководителю республики для доклада.

На встрече они обсудили промышленность и сельское хозяйство, в том числе молочную отрасль. Губернатор рассказал о работе специальных льготных режимов для предпринимателей, доложил в целом о ситуации с региональным бюджетом и госдолгом. Бречалов обратил внимание и на то, что регион является "центром производства беспилотных летательных систем". "10 предприятий работают [по этому профилю]", - прокомментировал Путин.

Отдельное внимание президент и глава Удмуртии уделили социальным вопросам, в том числе социальной газификации и медицине. Путин, в частности, отметил, что в регионе не хватает работников скорой помощи, также требует внимания "состояние действующей [медицинской] сети на селе". Бречалов заверил, что работа по этим направлениям ведется. В числе прочего он доложил об усилиях Удмуртии по помощи новым регионам.

Кроме того, на встрече Бречалов поблагодарил Путина за присвоение Воткинску статуса Города трудовой доблести. Рассказал он и о реконструкции Благовещенского собора в этом городе - одного из самых крупных храмов в Приволжском федеральном округе. Собор примечателен еще и тем, что в 1840 году в нем крестили Петра Чайковского. В советское время в перестроенном здании открыли дом культуры, и в целом со временем сооружение начало приходить в упадок. При этом в начале 2000-х годов было решено вернуть храм верующим. Началась масштабная реконструкция - она продолжалась почти 20 лет. Бречалов пояснил, что 7 января 2024 года в Благовещенском соборе пройдет первое рождественское богослужение после восстановления, и пригласил Путина лично приехать на этот праздник. "Спасибо большое", - отреагировал президент.

Глава государства находится в Ижевске - одной из оружейных столиц России - с рабочей поездкой, приуроченной ко Дню оружейника. Глава государства провел здесь заседание Военно-промышленной комиссии, а также посетил предприятие "Аэроскан", выпускающее барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики. Президента на заводе сопровождали вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред в ПФО Игорь Комаров, замминистра обороны Алексей Криворучко и глава Удмуртии.