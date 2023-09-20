Лавров во главе российской делегации прибывает в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Глава МИД РФ планирует провести около 20 двусторонних встреч

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибывает в США во главе российской делегации для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась во вторник.

На Смоленской площади отметили, что глава дипведомства планирует провести в Нью-Йорке около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Ключевым событием в рабочем графике Лаврова станет выступление в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи 23 сентября.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что контакты Лаврова с американскими представителями на площадке всемирной организации не предусмотрены. "График визита министра в Нью-Йорк крайне насыщенный. Двусторонний контакт с американской стороной не предполагается, а с учетом взятого Вашингтоном курса не видим в нем добавленной стоимости. Тем более что к нам обращений на этот счет не поступало", - сказал он.

Уже в день прилета руководитель российской дипломатии поучаствует в совещании глав МИД стран БРИКС, на котором проинформирует коллег о планах на предстоящее в 2024 году председательство России в объединении. Кроме этого, с его участием на полях Генассамблеи пройдет министерская встреча государств - членов ШОС и состоятся мероприятия по линии Совбеза ООН, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава всемирной организации.

О маршруте

Как сообщил ТАСС Рябков, маршрут главы российского дипведомства в Нью-Йорк оказался предельно сложен по времени и расстоянию из-за закрытия западными странами воздушного пространства. В прошлом году самолет Лаврова также проделал путь на сессию Генассамблеи ООН в облет недружественных государств по северному пути примерно за 12 часов.

Замминистра добавил, что Вашингтон продолжает делать максимум, чтобы затруднить деятельность российской дипломатии на площадке всемирной организации. Так, по его словам, США крайне усложнили выдачу виз представителям России на мероприятия Генассамблеи, "вновь затянув до последнего момента", и в итоге не все члены делегации получили разрешения на въезд. "В их числе член официальной делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и некоторые руководители подразделений МИД по произвольному усмотрению Госдепартамента", - пояснил дипломат.

Рябков добавил, что Россия тем не менее вовремя получила от американской стороны разрешение на пролет спецборта главы МИД РФ, а журналисты из пула Лаврова успели получить визы США до отлета всей делегации. В апреле текущего года никому из представителей российских СМИ, которые должны были сопровождать министра для участия в Совбезе ООН, эти документы не были предоставлены в срок.

Инициативная дипломатия РФ

Повестка рабочих встреч Лаврова на полях Генассамблеи всегда касается самых острых мировых и региональных проблем. Так, участники сессии наверняка уделят изрядное внимание глобальной продовольственной безопасности. В этой связи генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что во время личной встречи с Лавровым намерен среди прочего обсудить вопрос возобновления зерновой сделки. Глава МИД РФ воспользуется этой возможностью, чтобы в очередной донести до партнеров озабоченности и предложения Москвы по обеспечению продовольствием действительно нуждающихся стран.

Мероприятия Генассамблеи традиционно касаются путей разрешения конфликтов в разных частях света. Можно с уверенностью сказать, что тема Украины будет регулярно звучать с главной трибуны и в кулуарах. Разгоревшийся с новой силой кризис вокруг Карабаха также уже стал предметом обсуждения в стенах ООН. С большой долей вероятности, глава российской дипломатии обсудит в контактах с партнерами в том числе и эти вопросы.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министр представит принципиальные подходы России по широкому кругу проблем, включая дальнейшее развитие системы международных отношений "с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН" и других основополагающих международно-правовых нормах.

Кроме того, в российском дипведомстве информировали, что в период сессии делегация РФ совместно с единомышленниками будет продвигать целый спектр инициатив по ключевым международным сюжетам. "Представим проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма", - пояснили на Смоленской площади.