Слуцкий призвал стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорам

Глава комитета Госдумы по международным делам также выступил за прекращение кровопролития

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Все стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить кровопролитие и вернуться к переговорам. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Развитие событий в регионе - эскалация напряженности и переход к боевым действиям - вызывает большую тревогу. Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие, жертвами которого уже стали 25 человек, и вернуться за стол переговоров. Это самое главное", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Также Слуцкий отметил, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. "Там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. И в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи", - добавил он.

Он также отметил, что позиция нынешнего армянского руководства касательно суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом может дать Баку основания расценивать ситуацию там как внутренний конфликт на своей территории.

Депутат напомнил, что ранее в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял "о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров". "То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах - это Азербайджан и сам потом неоднократно это повторял, в том числе и в интервью западным СМИ", - добавил он.

"Такая позиция нынешнего армянского руководства, по сути, может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт", - написал Слуцкий.