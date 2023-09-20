РФ призвала конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданских в Карабахе

Также в МИД России выступили за возвращение к выполнению трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия призывает конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданских в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения", - указали в министерстве.

На Смоленской площади отметили, что на судьбу нагорнокарабахского урегулирования "кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана". "Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)", - добавили в МИД РФ.

"С момента своего размещения в регионе РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между азербайджанской и армянской сторонами. Наши миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле", а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом. РМК и в эти часы оказывает содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией", - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве отметили, что "сейчас главное - безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, "остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха".

Также в МИД сообщили, что российские миротворцы оказывают помощь гражданскому населению Карабаха, в том числе в вопросах медпомощи и эвакуации.

"Российский миротворческий контингент в эти часы оказывает содействие гражданскому населению [Нагорного Карабаха], в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией", - указали в дипведомстве РФ.