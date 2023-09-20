Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

У главы МИД РФ запланировано около 20 двусторонних встреч

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как сообщает корреспондент ТАСС, борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 11 часов 40 минут.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Как ранее сообщил МИД РФ, Лавров планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Отдельной встречи с американцами или украинской делегацией не ожидается.