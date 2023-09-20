20 сентября, 05:32

В Госдуме заявили, что искусственный интеллект не сможет заменить депутатов

Замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что у технологий ИИ отсутствует критическое мышление

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин полагает, что искусственный интеллект не сможет заменить депутатов, поскольку у технологий ИИ отсутствует критическое мышление.

"Уверен, что так или иначе технологии искусственного интеллекта будут использоваться парламентом, но, поскольку у искусственного интеллекта пока отсутствует критическое мышление, вряд ли в нынешнем варианте <...> искусственный интеллект сможет заменить депутатов", - сказал Горелкин в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению парламентария, у искусственного интеллекта "поверхностный взгляд и полное отсутствие критического мышления", а также нет рефлексии. 

Теги:
РоссияГорелкин, Антон Вадимович
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