В Госдуме заявили, что искусственный интеллект не сможет заменить депутатов

Замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что у технологий ИИ отсутствует критическое мышление

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин полагает, что искусственный интеллект не сможет заменить депутатов, поскольку у технологий ИИ отсутствует критическое мышление.

"Уверен, что так или иначе технологии искусственного интеллекта будут использоваться парламентом, но, поскольку у искусственного интеллекта пока отсутствует критическое мышление, вряд ли в нынешнем варианте <...> искусственный интеллект сможет заменить депутатов", - сказал Горелкин в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению парламентария, у искусственного интеллекта "поверхностный взгляд и полное отсутствие критического мышления", а также нет рефлексии.