Альберта Тупикина переизбрали спикером горсовета Абакана

Депутаты проголосовали единогласно

ТАСС, 20 сентября. Альберта Тупикина повторно избрали председателем муниципального совета депутатов Абакана нового созыва, избранного 8-10 сентября. Об этом ТАСС сообщили в администрации Абакана.

"Председателем совета депутатов города Абакана седьмого созыва избран Альберт Юрьевич Тупикин, единогласно, 29 голосов, других кандидатур депутаты не предлагали", - сообщил собеседник администрации.

Накануне кандидатуру Тупикина рекомендовали на должность спикера на заседании президиума политсовета регионального отделения партии "Единая Россия".

61-летний Тупикин избирается депутатом горсовета Абакана с 2004 года, а с 2013 года является его председателем. На выборах его вновь избрали в горсовет от партии "Единая Россия".

В среду прошла первая сессия нового состава в городского совета. В его состав было выбрано 22 депутата от "Единой России", 5 от КПРФ, еще по 1 мандату досталось "Справедливой России - За правду" и ЛДПР.