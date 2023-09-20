20 сентября, 06:21

Путин заверил Гаглоева в поддержке Россией Южной Осетии

По словам президента, Россия придает большое значение развитию дружественных и добрососедских отношений с Южной Осетией

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем республики, подчеркнув, что Россия продолжит оказывать содействие властям и народу страны в обеспечении национальной безопасности и решении задач социально-экономического развития.

"Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития", - говорится в поздравлении президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Россия придает большое значение развитию дружественных и добрососедских отношений с Южной Осетией, взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству на различных направлениях, указал Путин. Он пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а народу республики - счастья и благополучия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЮжная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
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