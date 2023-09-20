Комитет Думы не поддержал проект о возврате летнего времени

Авторы не обозначили объемы и источники финансирования, которые потребуются на реализацию инициативы, заявили в кабмине

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании рекомендовал палате отклонить законопроект о возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время.

Инициативу внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от КПРФ в июне этого года. Поправки предлагаются в закон "Об исчислении времени". Так, предлагается прописать, что "в целях рационального использования светлого времени суток" на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно "в последнее воскресенье марта в 02:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 03:00 на один час назад".

В сопроводительных документах к законопроекту также представлено официальное заключение правительства РФ, которое не поддерживает законопроект. Как указывают в кабмине, авторы не обозначили объемы и источники финансирования, которые потребуются на реализацию инициативы.

21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу 26 октября того же года. Согласно документу московское время стало соответствовать UTC+3, число часовых зон увеличено с 9 до 11. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени в 02:00 26 октября 2014 года.