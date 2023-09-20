20 сентября, 07:46
Военная операция на Украине

Рогов заявил, что силы РФ вынудили ВСУ отступить с окраин Старомайорского в ДНР

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" напомнил, что ВСУ длительное время пытались там закрепиться

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с окраин населенного пункта Старомайорское на времевском направлении, где они длительное время пытались закрепиться. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На времевском направлении есть успех. Под населенным пунктом Старомайорское произошло, по сути, отступление ВСУ, они бежали с окраин этого населенного пункта, где пытались закрепиться долгое время. Я бы даже сказал, что инициатива в наших руках на времевском направлении", - отметил Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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