Памфилова назвала стандарты российской избирательной системы самыми высокими в мире

Как отметила председатель Центризбиркома, за последний годы комиссия опробовала "много инноваций", которые сейчас применяются на выборах разного уровня

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стандарты российской избирательной системы - самые высокие в мире. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 30-летию избирательной системы России.

"Стандарты и требования избирательной системы у нас самые точные, мы проверяли - аналогов нет", - заявила председатель.

Она отметила, что за последний годы Центризбирком опробовал "много инноваций", которые сейчас применяются на выборах разного уровня. "Это и механизм "Мобильный избиратель", и дистанционное электронное голосование, и цифровые сервисы, и QR-кодирование, видеонаблюдение, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), и многое-многое другое", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что таких результатов не удалось бы достичь без богатого исторического опыта. "Этого ничего бы не было" - заключила она.