ЦИК продумывает вариант дистанционного, но не электронного голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что такой вариант голосования разрабатывают в тех местах, где нет интернета

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ разрабатывает вариант дистанционного, но не электронного голосования в тех местах, где нет интернета. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Я запустила такой процесс, чтобы мы продумали дистанционное, но не электронное голосование, потому что это тоже очень важно. Там, где интернет не предполагается, по разным условиям не может быть, добираться очень сложно. Наши члены комиссий просто герои на плотах, на катерах, на вертолетах, на дрезинах, на чем только ни добираются. То есть [нужно] придумать голосование в таких случаях, когда нет возможности добраться и нет интернета, то есть дистанционное, но не электронное голосование", - сказала Памфилова.