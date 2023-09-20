Новые регионы включат в границы Южного военного округа с 1 марта

Проектом указа также предусматривается формирование Ленинградского и Московского военных округов в административных границах субъектов РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новые регионы России с 1 марта 2024 года войдут в границы Южного военного округа. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 марта 2024 года следующее военно-административное деление Российской Федерации", - говорится в проекте указа. Зона ответственности Южного военного округа будет расширена на новые регионы РФ - Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Проектом указа также предусматривается формирование Ленинградского и Московского военных округов в административных границах субъектов Российской Федерации, в настоящее время включенных в границы Западного военного округа и Северного флота.

В феврале 2023 года на сайте Минобороны РФ была опубликована обновленная карта военных округов, согласно которой новые регионы России вошли в зону ответственности ЮВО.

С 23 по 27 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.