Путин встретится в Санкт-Петербурге с главой МИД КНР Ван И

Президент примет гостя в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 20 сентября в Санкт-Петербурге примет члена Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главу канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министра иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации Ван И - министра иностранных дел Китая", - сказал представитель Кремля.

"Президент примет китайского гостя в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце", - отметил Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что до этого Ван И встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также провел консультации с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.