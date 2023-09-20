20 сентября, 09:05,
обновлено 20 сентября, 09:08

Путин встретится в Санкт-Петербурге с главой МИД КНР Ван И

Президент примет гостя в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 20 сентября в Санкт-Петербурге примет члена Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главу канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министра иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации Ван И - министра иностранных дел Китая", - сказал представитель Кремля.

"Президент примет китайского гостя в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце", - отметил Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что до этого Ван И встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также провел консультации с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайВан ИПесков, Дмитрий Сергеевич
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