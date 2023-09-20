Песков: разговор Путина и Пашиняна готовится, с Алиевым состоится при необходимости

По словам пресс-секретаря главы российского государства, РФ ожидает согласования сроков телефонного разговора президента России и премьер-министра Армении

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москва ожидает согласования сроков телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым контакты не готовятся, но состоятся при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, не готовится ли такой разговор и с президентом Азербайджана, представитель Кремля сказал: "Пока нет". "Контакты продолжаются на рабочем уровне, при необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться", - добавил он.