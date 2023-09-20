Песков заявил, что пока не владеет данными о прекращении огня в Карабахе

СМИ ранее сообщили о достигнутых при посредничестве российских миротворцев договоренностях о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 12:00 мск 20 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения СМИ о достигнутых при посредничестве российских миротворцев договоренностях о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября.

"Я пока деталями не владею, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Там постоянно осуществляются контакты, поэтому не могу точно это подтвердить", - сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на заявление аппарата главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября, а также, в частности, о полном разоружении вооруженных формирований Нагорного Карабаха и о предстоящей в городе Евлах 21 сентября встрече между представителями армянского населения Карабаха и властей Азербайджана для решения вопросов о реинтеграции региона и обеспечении прав и безопасности проживающих в нем армян.