Песков заявил, что Путин никогда не опускался до оскорблений

Президент США Джо Байден ранее назвал российского лидера "диктатором"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его спросили не стоит ли дать резкий ответ на слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего Путина "диктатором".

"Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается - до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, еще раз повторяю, никогда до этого не опускался и не будет этого делать", - сказал представитель Кремля.

Как считает представитель Кремля, главное, что Путина поддерживают подавляющее большинство россиян - это не раз подтверждалось в ходе президентских выборов. "За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему, наверное, ему надо стремиться", - заметил Песков.

По его оценке, впереди Байдена ожидают "весьма и весьма непростые выборы". "Мы понимаем, что США сейчас активно зачищают от неугодных конкурентов электоральную площадку. Но у нас свои заботы, коими мы и будем заниматься", - подытожил представитель Кремля.