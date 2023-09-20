20 сентября, 09:08,
обновлено 20 сентября, 09:27

Песков заявил, что РФ не принимает упреки деятельности своих миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не принимает упреки деятельности миротворцев в Карабахе, эти обвинения беспочвенны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Они ни на чем не основаны. Несмотря на это, мы продолжаем наши контакты и с армянской стороной. Армения была и остается нашим очень важным союзником, партнером, близкой нам страной. Также мы продолжаем контакты с Азербайджаном, это тоже очень важный наш партнер. Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе", - сказал он, комментируя слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, заявившего, что миротворцы РФ якобы не выполняют свои обязательства.

Песков подчеркнул, что, несмотря на обвинения, Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном. 

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