ЦИК сохранил взаимодействие с рядом западных партнеров

Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК в октябре проведет обучающий семинар для молодых участников избирательного процесса из 30 стран

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ до сих пор взаимодействует с рядом партнеров на Западе, несмотря на внешнее давление на Россию. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Западный пул, который объявил Россию врагом, практически отвалился, но даже там у нас есть хорошие партнеры. И мы с ними до сих пор взаимодействуем. При всем при этом это не значит, что у нас ограничено поле для взаимодействия, ничего подобного. Наши коллеги постоянно ездят наблюдателями [на выборы в разные страны]. Интерес к нашим технологиям огромный и мы всегда откликаемся", - заявила она.

Памфилова сказала, что ЦИК РФ в октябре проведет обучающий семинар для молодых участников избирательного процесса из 30 стран.