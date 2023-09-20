Памфилова заявила, что ДЭГ ни в коем случае не заменит традиционное голосование

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что новые технологии внедряются параллельно традиционному способу голосования, а не вместо него

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не заменит собой традиционное, в стратегических планах ЦИК это не предусмотрено. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Ни в коем случае. Нет, нет, это не предполагается, и в наших стратегических наработках этого не предполагается. Мы не внедряем одно вместо другого", - сказала она, отметив, что ЦИК внедряет новые технологии параллельно с традиционным способом голосования.

При этом Памфилова заметила, что для некоторых граждан прийти на избирательный участок - традиция. Она подчеркнула, что участки для голосования должны быть более доступными, теперь их создают на первых этажах.

"Избирательный участок должен быть достоин нашего гражданина. Поэтому мы в этом году устраиваем такой серьезный мониторинг состояния всех избирательных участков по всем параметрам", - подчеркнула глава ЦИК, добавив при этом, что ДЭГ будет развиваться. "Мы расширяем возможности для выбора", - заключила она.

В ходе прошедшего единого дня голосования ДЭГ на федеральной платформе применялся в 24 регионах, Москва использовала собственную платформу.