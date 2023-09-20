Херсонская облдума утвердила устав региона

Ректора Херсонского государственного педагогического университета Татьяну Томилину избрали на должность председателя

ГЕНИЧЕСК, 20 сентября. /ТАСС/. Херсонская областная дума в среду на первом заседании утвердила устав региона, передает корреспондент ТАСС с заседания.

Депутаты поддержали проект устава единогласно.

"Последние дни в Херсонской области полны исторических событий. Прошли выборы по законодательству Российской Федерации. Теперь депутаты приняли основной документ, касающийся Херсонской области и всех ее жителей - Устав. Отрадно, что все эти события происходят накануне даты, которая в этом году станет праздничной. Закон, внесенный в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным и поддержанный единогласно, устанавливает 30 сентября Днем воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. К этому времени у нас в регионе появится полноценная законодательная ветвь власти, сформированная жителями Херсонской области", - отметил на заседании врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Основной нормативно-правовой документ региона, разработанный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, закрепляет принцип единства публичной власти в России, предусматривает гарантии прав и свобод человека и гражданина, социально-экономического развития региона, полномочия высшего должностного лица региона и структуру областной власти.

Председатель

Ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина избрана на должность председателя Херсонской областной думы.

Томилина уточнила, что первые законы, которые будут рассматриваться, коснутся первостепенных социальных и экономических вопросов. Она также добавила, что хочет совмещать новую должность с постом ректора.

36 избранным депутатам были вручены удостоверения, они также единогласно приняли регламент облдумы. В этом мероприятии также принял участие врио губернатора Владимир Сальдо, отметивший героизм организовавших выборы членов избиркома и избранных депутатов.

После перерыва, объявленного на заседании, депутаты также утвердили структуру Херсонской областной думы: в ней будет шесть комитетов, а у председателя будет три заместителя и один первый заместитель, на эту должность назначена директор Новокаховского хлебозавода Елена Дмитрук. Кроме того, парламентарии приняли закон "О Херсонской областной думе", который определил права, обязанности и ответственность депутатов, предусматривает основные правовые и социальные гарантии при осуществлении депутатской деятельности.

В российских регионах в рамках единого дня голосования с 8 по 10 сентября прошли выборы, в которых впервые приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов.

Томилина родилась 18 апреля 1966 года в Херсоне. Херсонский государственный университет, позже переименованный в Херсонский государственный педагогический университет, она возглавила в 2022 году. 12 сентября 2022 года на Томилину было совершено покушение. Она получила травмы, при этом погиб сопровождавший ее ученик. В мае 2023 года Томилина вошла в число победителей предварительного голосования "Единой России" по отбору на выборы в Херсонскую областную думу среди 145 кандидатов.