Экс-депутат Кастюкевич стал сенатором от Херсонской области

Он отметил, что работая в Херсонской области в статусе депутата Госдумы и руководителя регионального отделения "Единой России" выстроил рабочие отношения с правительством региона и жителями

ГЕНИЧЕСК, 20 сентября. /ТАСС/. Херсонская областная дума в среду на первом заседании наделила полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от регионального парламента, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Игоря Кастюкевича, передает корреспондент ТАСС с заседания.

Ранее Госудума на пленарном заседании прекратила депутатские полномочия Кастюкевича по его заявлению. Депутаты Херсонской областной думы единогласно поддержали кандидатуру Кастюкевича. Постановление законодательного органа региона будет направлено в Совет Федерации.

"Какие задачи перед сенатором стоят? Если вчера-позавчера это была работа, связанная с гуманитарной миссией, которая началась с марта 2022 года, <...> сейчас основной задачей для меня и коллег многих, <...> с учетом того, что решение принято единогласно, <...> является, конечно, формирование, продвижение, исполнение народной программы партии "Единая Россия". Именно в народную программу партии зашли все пожелания жителей, заложен путь развития Херсонской области. И это решение тех вопросов насущных, которые ставят жители", - сказал Кастюкевич после назначения.

Он отметил, что работая в Херсонской области в статусе депутата Госдумы и руководителя регионального отделения "Единой России" выстроил рабочие отношения с правительством региона и жителями. "Все мы знаем, как много делает Игорь Юрьевич для всех жителей Херсонщины. С первых дней он руководит здесь гуманитарной миссией, помогает в восстановлении мирной жизни и интеграции региона. Именно поэтому выражаю общее мнение, что сенатором от Херсонской областной думы в Совете Федерации должен быть именно он", - отметила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.