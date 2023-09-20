Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь"

Форум состоится в октябре

СТРЕЛЬНА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь".

"Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина] посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя [КНР], которая уже имеет такой международный бренд - "Один пояс - один путь", - сказал он на встрече с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И.

Путин подчеркнул, что это полностью соответствует интересам России и Китая, "интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства". "И действуем достаточно синхронно", - добавил он.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что визит Путина в Китай готовится, даты станут известны своевременно.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.