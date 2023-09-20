Анохин вступил в должность губернатора Смоленской области

За врио губернатора проголосовали 86,62% избирателей

ТАСС, 20 сентября. Василий Анохин, избранный на пост губернатора Смоленской области, официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации прошла в здании администрации региона.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Смоленской области верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Смоленской области, использовать предоставленные мне полномочия для всестороннего развития Смоленской области и повышения благосостояния ее населения", - сказал Анохин в ходе церемонии.

Досрочные выборы губернатора региона, а также выборы в Смоленскую областную думу проходили с 8 по 10 сентября, итоговая явка избирателей составила 33,91%. На должность главы региона избран врио губернатора области Анохин, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия". За Анохина проголосовали 86,62% избирателей, или 216 767 человек.

Василий Николаевич Анохин родился 24 мая 1983 года в Москве. В 2005 году окончил Академию экономической безопасности МВД России по специальности "финансы и кредит" (специализация - "налоговые расследования"), в 2012 году - магистратуру Финансового университета при правительстве РФ по специальности "Юриспруденция, финансовое право", в 2016 году получил степень магистра финансов в Российской экономической школе (Москва). С 15 января 2021 года возглавлял департамент регионального развития Аппарата правительства РФ, 17 марта 2023 года был назначен на пост врио губернатора Смоленской области.