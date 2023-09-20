20 сентября, 11:28

Путин заявил, что РФ и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира

По словам президента РФ, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию

СТРЕЛЬНА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он [визит] дал хороший импульс развитию двусторонних связей. Это касается международных дел. Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу", - сказал Путин в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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