Дума одобрила в I чтении отмену информирования СЕ о введении военного положения

За это решение проголосовали 404 депутата

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании единогласно одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений. За это решение проголосовали 404 депутата.

Документ внес в Госдуму 9 августа президент России Владимир Путин. Изменения предлагается прописать в законах "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков ООН и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, которое связано с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.

Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить в законах положения только об информировании генсекретаря ООН. Кроме того, из закона "О чрезвычайном положении" предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что конвенция и ратифицированные протоколы к ней прекратили свое действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, Совет Европы изжил себя и стал тормозить развитие других стран. По его словам, все решения организации политизированные, "принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними". Поэтому, указывал Володин, Россия вышла из СЕ в 2022 году и прекратила действия его международных договоров, в связи с чем сейчас "идет системная работа по корректировке российского законодательства".

Россия и Совет Европы

Закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы, а также 20 международных договоров этой организации, был подписан президентом РФ в феврале. Таким образом, Россия денонсировала 21 документ, среди которых - европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее.

Россия входила в Совет Европы с 1996 года, 15 марта 2022 года она заявила о намерении выйти из состава организации. Это случилось после того, как решением комитета министров от 25 февраля было приостановлено право РФ на представительство в уставных органах Совета Европы. Как поясняли в МИД РФ, "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура".