Спикером заксобрания Запорожской области стал заместитель Балицкого

За кандидатуру Виктора Емельяненко проголосовали 35 депутатов

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Запорожской области на первом заседании избрало председателем регионального парламента заместителя врио губернатора региона Виктора Емельяненко. Об этом сообщил председательствующий до избрания спикера старейший депутат Василий Мищенко.

"Решение принято, председателем Законодательного собрания Запорожской области избран Емельяненко Виктор Андреевич" - сказал он после голосования. За кандидатуру Емельяненко единогласно проголосовали 35 присутствовавших депутатов.

До начала голосования его представил врио губернатора области Евгений Балицкий. "Прошу поддержать кандидатуру, надеюсь, что сработаемся, и своим трудом он оправдает наше общее доверие", - сказал он, отметив, что на должность председателя собрания того выдвинула партия "Единая Россия".

В первом созыве Законодательного собрания Запорожской области "Единая Россия" получила 34 из 40 мест, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" получили по два мандата. В единый день голосования жители региона впервые после вхождения в состав России избирали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.