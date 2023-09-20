В МИД РФ учения НАТО в 2024 году назвали приготовлением военных действий против России

Это еще раз подчеркивает необходимость реализации всех решений по обеспечению западных рубежей, отметил замглавы ведомства Александр Грушко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Учения НАТО 2024 года, которые были объявлены альянсом крупнейшими после холодной войны, являются приготовлением военных действий против России. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это провокационные учения, носят явный агрессивный характер, это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию и сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией", - сказал он.

"С военной точки зрения это ничего не даст, но это еще раз подчеркивает необходимость реализации всех решений, которые были приняты и которые будут приняты в будущем по обеспечению наших западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне", - добавил Грушко.

Замминистра добавил, что учения предусматривают наступательные фазы. "Это очередной осознанный шаг по дестабилизации обстановки на севере Европы", - подчеркнул он.

Ранее глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО проведет в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны. По словам Бауэра, более 40 тыс. человек примут участие в учениях в Германии, Польше и странах Балтии.