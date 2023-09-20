Грушко: Запад должен подключить Россельхозбанк к SWIFT или молчать о продбезопасности

Так замглавы МИД РФ прокомментировал заявления о готовности сообщества SWIFT подключить "дочку" Россельхозбанка за месяц

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Страны Запада должны переподключить Россельхозбанк к SWIFT либо прекратить говорить глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Так он прокомментировал заявления о готовности сообщества SWIFT подключить "дочку" Россельхозбанка за месяц, отвечая на вопрос ТАСС. "Во-первых, "дочки" нет. Во-вторых, либо они должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, либо просто молча подключить Россельхозбанк к SWIFT. Если они не готовы это сделать, то должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, поскольку именно своими незаконными действиями они подрывают эту самую безопасность", - подчеркнул замминистра.