20 сентября, 12:10,
обновлено 20 сентября, 12:29

Грушко: Запад должен подключить Россельхозбанк к SWIFT или молчать о продбезопасности

Так замглавы МИД РФ прокомментировал заявления о готовности сообщества SWIFT подключить "дочку" Россельхозбанка за месяц

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Страны Запада должны переподключить Россельхозбанк к SWIFT либо прекратить говорить глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Так он прокомментировал заявления о готовности сообщества SWIFT подключить "дочку" Россельхозбанка за месяц, отвечая на вопрос ТАСС. "Во-первых, "дочки" нет. Во-вторых, либо они должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, либо просто молча подключить Россельхозбанк к SWIFT. Если они не готовы это сделать, то должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, поскольку именно своими незаконными действиями они подрывают эту самую безопасность", - подчеркнул замминистра. 

Теги:
РоссияГрушко, Александр Викторович
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