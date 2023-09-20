Богданов назвал отрадной публикацию сказок Африканского Рога после саммита РФ - Африка

Замглавы МИД РФ отметил, что в ведомстве будут всячески поддерживать проект

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал отрадной публикацию сборника сказок Африканского Рога сразу после второго саммита Россия - Африка.

МИД РФ будет всячески поддерживать проект, сказал высокопоставленный дипломат на церемонии награждения победителей конкурса "Сказки народов России и мира глазами детей".

"Страны Магриба и Африканского Рога - это африканские государства, которые имеют древнюю историю, уникальную культуру, с которыми мы поддерживаем традиционно дружественные отношения, - отметил замминистра. - Отрадно, что сразу же после второго саммита Россия - Африка вышел в свет новый сборник - "Страны Африканского Рога". Богданов уточнил, что это 11-й сборник в рамках серии "Сказки народов России и мира в детских рисунках". Этот проект, по его словам, основан чрезвычайным и полномочным послом, заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов (АРД) Валерием Егошкиным.

"Инициатива заслуживает самого глубокого уважения и признательности, - заметил дипломат - МИД будет всячески поддерживать".

В Культурном центре ГлавУпДК при МИД России состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса "Сказки народов России и мира глазами детей". В этом году темой конкурса стали сказки Африканского Рога и пословицы стран Магриба. Награждение состоялось при поддержке АРД, МИД России, Международного союза педагогов-художников, МГИМО, детского общественного движения "Дипломаты Будущего".

Организатором награждения также выступило Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" под руководством бизнес-посла "Деловой России" в Танзании Юрия Коробова.