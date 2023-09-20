Матвиенко поздравила Томилину с избранием на пост спикера Херсонской облдумы

Председатель Совета Федерации отметила ее целеустремленность

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Татьяна Томилину с избранием на пост спикера Херсонской областной думы и отметила ее целеустремленность и умение принимать конструктивные решения.

"Вам предстоит решать сложные задачи законодательного обеспечения социально-экономического развития Херсонской области. Уверена, что ваши целеустремленность, умение принимать конструктивные и взвешенные решения будут способствовать слаженной и плодотворной работе Херсонской областной думы", - говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда.

Она пожелала Томилиной реализации намеченных планов и новых достижений на благо России.

Ранее в ходе первого заседания Херсонской областной думы на должность ее председателя избрали ректора Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Татьяну Томилину.

В российских регионах в рамках единого дня голосования с 8 по 10 сентября прошли выборы, в которых впервые приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов.

Томилина родилась 18 апреля 1966 года в Херсоне. Херсонский государственный университет, позже переименованный в Херсонский государственный педагогический университет, она возглавила в 2022 году. 12 сентября 2022 года на Томилину было совершено покушение. Она получила травмы, при этом погиб сопровождавший ее ученик. В мае 2023 года Томилина вошла в число победителей предварительного голосования "Единой России" по отбору на выборы в Херсонскую областную думу среди 145 кандидатов.