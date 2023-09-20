20 сентября, 12:59

Захарова напомнила Дуде, что "скидывать на глубину" Украину помогала в том числе Польша

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова президента Польши, который сравнил киевский режим с "чем-то вроде утопающего"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды, который сравнил киевский режим с "чем-то вроде утопающего". Дипломат напомнила ему, что "скидывать на глубину" Киев помогала в том числе и Варшава, которая регулярно участвовала в смене режимов в Киеве.

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Польский лидер ранее сказал, человек чрезвычайно опасен, так как "может просто утопить спасателя".

В своем Telegram-канале Захарова написала, что никогда ранее "не была так согласна с Дудой, как после этого заявления". Дипломат отметила, что в словах польского лидера недостает "небольшого, но очень важного уточнения" и указала на то, что "на глубину Украину помогала скидывать в том числе и официальная Варшава".

"С такими "спасателями" дело утопающего – дрянь, - резюмировала представитель российского дипведомства. -  Но правила игры надо было уточнять на берегу". Захарова сказала, что Киеву "все НАТО, включая сердобольных польских властей", привязывают снаряды, дроны и танки, " чтобы украинский сосед уже точно не всплыл" 

Теги:
УкраинаРоссияПольшаДуда, АнджейЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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