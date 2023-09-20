Памфилова указала на необходимость изменений закона о выборах президента

По словам главы ЦИК, изменения нужны из-за того, что голосование на выборах главы государства в марте 2024 года будет проходить и в новых регионах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Закон о выборах президента России потребует точечных изменений, в том числе в связи с тем, что голосование на выборах главы государства в марте 2024 года будет проходить и в новых регионах. Об этом ТАСС заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Да, есть определенное понимание, что нужно вносить ряд точечных изменений в закон о выборах президента России. Мы это видим на основе опыта прошедшей кампании - региональных выборов 2023 года, которые прошли в новых условиях. И с учетом того, что голосование на президентских выборах будет проходить и в четырех новых субъектах, с учетом необходимости обеспечения безопасности наших граждан", - сказала она.

По словам главы ЦИК, голосование за рубежом также требует отдельного внимания. "Сейчас мы изучаем вопрос, как обеспечить голосование наших граждан за рубежом в текущей ситуации: с учетом большого количества западных санкций, закрытия ряда консульств, массовой высылки наших дипломатов и так далее… Что мы можем сделать в этой ситуации, а что не можем", - продолжила она.

"Мы сейчас этот пакет возможных изменений в законодательство готовим и, поскольку мы не обладаем правом законодательной инициативы, будем предлагать его законодателю. Надеемся, что они внимательно, как всегда, отнесутся и поддержат нас", - резюмировала Памфилова.