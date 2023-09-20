Заксобрание Запорожской области делегировало в Совфед Дмитрия Ворону

С декабря 2022 года он работал в верхней палате парламента сенатором от исполнительной власти региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Запорожской области на своем первом заседании приняло решение делегировать в Совет Федерации Дмитрия Ворону. С декабря 2022 года он работал в верхней палате парламента сенатором от исполнительной власти региона.

"Прошу поддержать кандидатуру для наделения полномочиями сенатора РФ представителя Законодательного собрания Запорожской области Ворону Дмитрия Николаевича. <..> Решение принято единогласно", - сказал председатель регионального парламента Виктор Емельяненко. Кандидатуру Вороны поддержали все 35 депутатов, которые участвовали в заседании.

"С 20 декабря прошлого года исполняю обязанности сенатора от Запорожской области. Так сложилось, что был единственным представителем в депутатском корпусе нашего Федерального собрания. Уверен, что мы сможем достойно представлять Запорожскую область вместе с коллегой-сенатором, который, надеюсь, появится в ближайшее время", - сказал Ворона до начала голосования.

"Прошу поддержать кандидатуру нашего ныне действующего сенатора", - обратился к депутатам присутствовавший на заседании врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

На заседании депутаты утвердили Устав Запорожской области и закон "О порядке избрания губернатора Запорожской области". Кроме того, председателем регионального парламента был избран заместитель врио губернатора области Виктор Емельяненко, его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Вице-спикерами избрали депутатов-единороссов Николая Пастушенко и Андрей Ковганко.

В первом созыве Законодательного собрания Запорожской области "Единая Россия" получила 34 из 40 мест, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" получили по два мандата.