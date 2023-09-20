Косачев считает, что РФ не вправе и не будет участвовать в боевых действиях в Карабахе

Вице-спикер Совета Федерации отметил при этом, что российский миротворческий контингент полностью подтвердил свою эффективность

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы не вправе и не будут принимать участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе на чьей-либо стороне. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Будут неправы те, кто ожидает от этого [миротворческого] контингента каких-то действий вне его миротворческого мандата. Ни Россия, ни российский миротворческий контингент не вправе и не собираются принимать участия в боевых действиях на чьей-либо стороне, пытаться решать вопросы статуса, "перетягивать канат" в чью-либо пользу", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что официальный Ереван в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, и это суверенное решение, с которым Россия должна считаться. "И если какие-то горячие головы в Армении, или в России, или еще где-либо призывают, например, российских военных, дислоцированных в армянском Гюмри, вмешаться с учетом якобы атаки на члена ОДКБ Армению, то юридически это совсем не так. Де юре боевые действия происходят на признанной Арменией территории Азербайджана", - констатировал Косачев.

Он добавил, что остаются еще спорные вопросы, в частности, по поводу статуса армянских военных в Нагорном Карабахе и местных властей. "Но важнее тот факт, что есть договоренности о переговорах при посредничестве российских миротворцев. Это значит - ситуацию удается удерживать под контролем, несмотря на чьи-либо заинтересованности в эскалации. В том числе - в сугубо геополитических целях, чтобы, например, продемонстрировать якобы провал России в регионе", - подчеркнул политик.

Косачев заявил, что российский миротворческий контингент полностью подтвердил свою эффективность: он имеет работающие связи со всеми сторонами конфликта и не допускает опасных гуманитарных последствий для местного населения.

"Будем стараться вернуть ситуацию в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., где все шаги для мирного решения карабахской проблемы были вполне четко обозначены. Отход от этих договоренностей чреват новыми вспышками насилия, а потому необходимо общее понимание, что никакие проблемы региона не могут быть решены силой, но исключительно терпеливым путем переговоров и с твердыми гарантиями безопасности и соблюдения прав местного населения. Россия здесь четко на стороне людей, а также духа и буквы договоренностей", - заверил он.

Парламентарий отметил заслугу России и лично ее президента Владимира Путина в том, "что ситуацию долгое время удавалось держать в узде" на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в ноябре 2020 года. А также подчеркнул, что во многом благодаря российским миротворцам в последние часы обострение пошло на спад.

О конфликте и его обострении

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с конца 1980-х годов. 19 сентября там произошло новое обострение ситуации, когда Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовал вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".