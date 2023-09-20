20 сентября, 14:07
Генассамблея ООН

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

© Владимир Костырев/ ТАСС

Глава МИД РФ проведет несколько двусторонних встреч и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Кадры прибытия президента Украины Владимира Зеленского на 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН
© Григорий Сапожников/ ТАСС

Как ожидается, глава российской дипломатии проведет несколько двусторонних встреч и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, где также намерен выступить президент Украины Владимир Зеленский. Начало заседания Совета Безопасности - в 11:00 по времени Нью-Йорка (18:00 мск). 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООН
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация