20 сентября, 14:28

Лавров начал участие в сессии ГА ООН со встречи с вице-премьером Иордании

© ТАСС/ Ruptly

Беседа между сторонами состоялась в закрытом для прессы режиме

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Встреча состоялась в комнате российской делегации в штаб-квартире организации.

Стороны тепло поприветствовали друг друга. Беседа состоялась в закрытом для прессы режиме.

В ближайшие часы ожидается выступление Лаврова на Совете Безопасности по Украине. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИорданияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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