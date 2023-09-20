Лавров начал участие в сессии ГА ООН со встречи с вице-премьером Иордании

Беседа между сторонами состоялась в закрытом для прессы режиме

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Встреча состоялась в комнате российской делегации в штаб-квартире организации.

Стороны тепло поприветствовали друг друга. Беседа состоялась в закрытом для прессы режиме.

В ближайшие часы ожидается выступление Лаврова на Совете Безопасности по Украине.