Дениса Мирошниченко избрали председателем Народного совета ЛНР

Политик отметил наличие общих задач в парламенте и понятного вектора

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новоизбранные депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) первого созыва на своем первом пленарном заседании избрали председателя, им стал Денис Мирошниченко, возглавлявший и ранее парламент региона. Об этом из зала заседаний парламента республики передает корреспондент ТАСС.

"У нас с вами общие задачи, понятный вектор. У нас есть опыт парламентаризма. Я всех нас поздравляю с ответственностью, которая дана нам нашими жителями", - сказал Мирошниченко в своем выступлении перед депутатами.

На заседании также был принят регламент Народного совета. Кроме того, были избраны первый заместитель председателя и три заместителя председателя. Ими стали Андрей Сопельник, Александр Ермоленко, Денис Колесников и Максим Уваров соответственно.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ЛНР голосовали за депутатов Народного совета и муниципалитетов. Партия "Единая Россия" победила на выборах в парламент ЛНР, набрав 74,63% голосов. Ранее зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщала, что единороссы получили 39 из 50 мест в парламенте республики. Луганское региональное отделение ЛДПР - пять депутатских мандатов, реготделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два депутатских мандата, отделение КПРФ - четыре. 18 сентября Сумская выдала удостоверения избранным депутатам парламента региона.