Песков: международное право попрано

По словам пресс-секретаря президента, все должны быть заинтересованы в развитии и совершенствовании Организации Объединенных Наций

СТРЕЛЬНА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу RT заявил, что система Бреттон-Вудских отношений сейчас фактически разрушается, международное право попрано и мир изобилует конфликтами.

Представитель Кремля отметил, что сейчас альтернативы ООН нет, а потому рано говорить о создании нового мирового порядка. "Не думаю, это просто невозможно", - сказал Песков, добавив, что, по его мнению, стороны просто не смогут договориться.

Пресс-секретарь президента также указал на то, что все должны быть заинтересованы в развитии и совершенствовании Организации Объединенных Наций.