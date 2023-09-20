Слуцкий заявил, что Украина начала терять союзников на Западе

По словам лидера ЛДПР, страны ЕС занимают все более низкие строчки в экономическом рейтинге по сравнению с государствами, ориентирующимися на БРИКС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украина начинает терять союзников на Западе на фоне больших трат на поддержку киевского режима и очевидного провала проекта "антиРоссия". Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Киев на фоне все более очевидного провала проекта "антиРоссия" начинает терять союзников. <…> Президент [Польши Анджей] Дуда отказался встретиться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским на полях Генассамблеи ООН и сравнил Украину с утопленником, который может и других потянуть за собой в омут", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

"Чем дальше, тем больше будут расходиться по своим "квартирам" евробюрократы, уже начавшие понимать, во что их странам и им лично обходятся поддержка Зеленского и продвижение агрессивной русофобии", - отметил политик. По его словам, страны Евросоюза занимают все более низкие строчки в экономическом рейтинге по сравнению со государствами, ориентирующимися на БРИКС.

Встречу президентов Украины и Польши, которая должна состояться на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН, организовать пока не удается. Об этом заявил в эфире Польского телевидения министр канцелярии Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач. Ранее об отмене встречи Дуды и Зеленского сообщила газета Rzeczpospolita. Издание полагает, что этот диалог должен был иметь важное значение в свете ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения искажений рыночной конъюнктуры в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию. Президент Польши, комментируя журналистам односторонний запрет на ввоз украинского зерна, заметил, что Киев ведет себя как утопающий, отчаянно хватаясь за все возможности, но Варшава имеет право защищать себя от возможного вреда.