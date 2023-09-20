Песков заявил об отсутствии оснований говорить об этнических чистках в Карабахе

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва рассчитывает, что Баку будет соблюдать обещание не бить по гражданским целям

СТРЕЛЬНА, 20 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не видит оснований для того, чтобы говорить об "этнических чистках" в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

"Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность", - сказал он.

РФ рассчитывает, что Азербайджан будет соблюдать обещание не бить по гражданским целям, отметил Песков. "Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты. И что они не работают по гражданским целям. Мы хотим надеяться, что так оно и есть", - сказал представитель Кремля.

"Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - подчеркнул он.

РФ признает, что ситуация в Карабахе сейчас - внутреннее дело Азербайджана, заявил Песков. "Безусловно, Карабах - это внутреннее дело Азербайджана", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "И Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении", - добавил Песков.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В сентябре 2020 года в регионе в очередной раз развернулись активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров. 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.