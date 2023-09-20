Песков заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине нет

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по этому вопросу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но сейчас предпосылок для их возобновления нет. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.

"Слово "переговоры" стало звучать все чаще в ответ на все чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает и разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно поэтому российская сторона "продолжает достижение наших целей теми средствами, которые нам доступны, а именно специальной военной операцией".