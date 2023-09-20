Небензя заявил, что порядок работы СБ ООН нарушается в угоду Украине

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Порядок работы Совета Безопасности ООН нарушается в угоду одной делегации, когда выступление президента Украины Владимира Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран - членов Совета. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, то албанское председательство запятнает себя вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете Безопасности практики в угоду одной делегации", - сказал он.