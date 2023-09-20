РФ поставила вопрос о причинах выступления Зеленского в СБ ООН в обход очередности

Согласно процедуре, если в зале присутствуют другие главы государств - членов совета, то заявления сначала делают они

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия на заседании Совета Безопасности ООН поставила вопрос о том, на каком основании президенту Украины Владимиру Зеленскому дается право выступить первым, тогда как, согласно процедуре, если в зале присутствуют другие главы государств - членов совета, то заявления сначала делают они.

"Хотели бы у вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступят члены совета, многие из которых также представлены на уровне глав государств и правительств?" - сказал постпред России при ООН Василий Небензя.