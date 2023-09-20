В ГД сообщили о блокировке распространяющего персональные данные Telegram бота

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что блокировка одного бота не решает проблему

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал работу в Telegram бота, который распространял персональные данные. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Спасибо РКН и администрации Telegram: бот для "пробива", о котором я писал выше, уже не работает", - написал он в Telegram-канале.

Депутат указал, что блокировка одного бота не решает проблему: "Торговцы персональными данными уже наверняка создали новый бот. Пока есть спрос, будет и предложение. И если вдруг столкнетесь с чем-то подобным, скидывайте мне или напрямую в РКН - будем реагировать", - отметил Горелкин.

По его словам, информация, которую разными способами преступники "выудили" из коммерческих компаний за последние несколько лет, будет покупаться и продаваться, пока не потеряет актуальность. "Сейчас нужно концентрироваться на том, чтобы не допускать новых утечек - а для этого всем организациям, которые оперируют персональными данными граждан, необходимо кратно наращивать компетенции в инфобезе. Есть еще один вариант: сокращать количество таких операторов, и он тоже всерьез рассматривается", - отметил Горелкин.

Ранее депутат сообщал, что в мессенджере появился бот, который обращается к базе данных с информацией, утекшей из нескольких источников. Горелкин обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры по прекращению работы бота.​​​