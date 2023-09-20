20 сентября, 15:39,
обновлено 20 сентября, 15:55

Делегация РФ присутствует на выступлении Зеленского в СБ ООН

Главы МИД России Сергея Лаврова в зале нет

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Делегация РФ во главе с постоянным представителем при ООН Василием Небензей присутствует в зале Совета Безопасности ООН на выступлении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Выступление Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН запланировано на более позднее время, его во время выступления Зеленского в зале нет.

Зеленский выступал вторым после генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Лавров выступает, согласно распространенной офисом генерального секретаря ООН программе, 12-м. После выступления Зеленский пока остается в зале. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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